Гендиректор НПО им. Лавочкина Лемешевский арестован на два месяца

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Бабушкинский суд Москвы в четверг санкционировал арест главы НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского и руководителя дирекции объединения Екатерины Аверьяновой, обвиняемых в многомиллионном хищении.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лемешевского до 19 сентября 2018 года включительно", - огласил решение судья Владимир Никитин. Аверьянова будет находиться в СИЗО до этого же срока.

После заседания адвокат Лемешевского Иван Тучков заявил, что защита не согласна с решением суда и обжалует его в Мосгорсуде.

Вместе с тем, принимая решение, суд учел, что Лемешевский обвиняется в совершении тяжкого преступления, наказание по которому предусматривает до десяти лет заключения. Кроме того, суд учел, что находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от следствия, попытаться уничтожить улики, а также оказать давление на свидетелей.

По данным следствия, гендиректор НПО им. Лавочкина Лемешевский, его подчиненная Аверьянова и председатель коллегии адвокатов Игорь Третьяков обвиняются в хищении денежных средств госкорпорации "Роскосмос" "путем заключения фиктивных договоров с адвокатской контрой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО".

Общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила около 330 млн рублей. Всем троим предъявлены обвинения в совершении мошеннических действий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе.

Адвокат Третьяков, уточнили в СКР, скрылся от следствия, он объявлен в федеральный розыск. Со своей стороны в адвокатской конторе "Третьяков и партнеры" опровергли информацию о том, что Третьяков скрывается от следствия, отметив, что он с семьей вылетел в ночь на 25 июля в Иркутск, где на Байкале проходит фестиваль по аквабайку. "Данная поездка была запланирована еще в середине июня", - сказали "Интерфаксу" в адвокатской конторе.

Там подчеркнули, что Третьяков узнал о начавшемся против него расследовании после того, как покинул Москву. Как ожидается, 29 июля он вернется в Москву.