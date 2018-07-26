Шестун потребовал допустить к нему в СИЗО адвоката и пригрозил голодовкой

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Арестованный глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун намерен объявить голодовку с требованием о допуске в следственный изолятор нотариуса и адвоката, сообщила "Интерфаксу" его пресс-секретарь Влада Русина.

"С понедельника он объявляет голодовку с несколькими требованиями", - сообщила агентству Русина в четверг.

По ее словам, Шестун требует допустить к нему в следственный изолятор "Лефортово" нотариуса, чтобы тот смог заверить у начальника СИЗО доверенность для его участия в сентябрьских выборах главы Серпуховского района. "Также он требует, чтобы к нему ежедневно допускали адвоката. Он в "Лефортово" пробыл уже десять дней, и к нему ни разу не попал защитник - и в ближайшую неделю, а может и больше, не попадет", - пояснила Русина.

Кроме того, Шестун требует перевести его под домашний арест и расследовать угрозы в его адрес от высокопоставленных должностных лиц, о которых он рассказал в своем видеообращении к президенту, добавила пресс-секретарь. "Он полностью откажется от еды, если ничего не изменится", - заключила Русина.

Арест Шестуна

Басманный суд Москвы 14 июня арестовал Шестуна до середины августа по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2008-2014 годах он незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском районе частной компании, государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Сам Шестун категорические отвергает все обвинения и называет свое дело заказным.

Ранее Шестун заявил о намерении принять участие в выборах на пост главы Серпуховского района, который пройдут 9 сентября 2018 года. Как сообщала жена Шестуна, еще 26 июня он написал на имя начальника СИЗО пять ходатайств об удостоверении доверенности на представление его интересов по вопросам, связанным с выдвижением и участием в качестве кандидата на выборах, в удовлетворении которых, однако, было отказано "под предлогом необходимости получения разрешения у следователя".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру в связи с ситуацией, поскольку любой человек, не признанный на основании вступившего в силу приговора виновным в совершении преступления, считается невиновным и обладает всеми конституционными правами, в том числе правом быть избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова также заявляла, что направила в Генпрокуратуру письмо из-за ситуации с Шестуном.

В четверг, 26 июля, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Аникеев сообщил, что накануне к Шестуну вновь не допустили нотариуса.