Учительницу школы в Якутии оштрафовали на 70 тысяч за избиение четвероклассницы

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Педагог одной из школ Сунтарского района признана виновной в нанесении побоев ученице 4-го класса, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

"Учитель, находясь на рабочем месте в кабинете в здании одной из школ Сунтарского района, во время проведения для учеников 4 класса урока, в связи с тем, что девочка не реагировала на ее замечания, несколько раз ударила её по голове, причинив ей физическую боль и унизив при этом ее честь и достоинство, высказав в адрес девочки оскорбление", - говорится в сообщении.

Отмечается, что педагог и раньше допускала рукоприкладство, когда девочка находилась в 1-м классе.

По результатам рассмотрения уголовного дела подсудимая признана виновной в совершении преступления и оштрафована на 70 тыс. рублей. Также после вступления приговора суда в законную силу прокуратура намерена добиться увольнения педагога.