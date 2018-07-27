ФАС предложила обязать производителей устанавливать на смартфонах отечественный софт

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - К апрелю 2019 года в России запланирована подготовка закона, обязывающего производителей смартфонов и компьютеров устанавливать на них отечественные аналоги браузеров, почты, аудиоплееров и других приложений перед продажей, пишет в пятницу газета "Коммерсантъ".

Соответствующая инициатива содержится в оказавшейся в распоряжении газеты "дорожной карте" по развитию конкуренции на 2018–2020 годы, которую ФАС внесла в правительство. Проект "карты" был подготовлен в апреле на фоне жалоб в ФАС о приложениях на мобильных устройствах, которые "устанавливаются автоматически и без возможности удаления", отмечает "Ъ".

Документ также предполагает обеспечение возможности удалять предустановленные программы и приложения за исключением сервисных. Это позволит создать условия и возможности для выбора и замены продуктов потребителями, считают в ФАС.

По данным "Ъ", главным исполнителем подготовки федерального закона могут назначить Минкомсвязь, а соисполнителями — ФАС и Роспотребнадзор. В Минкомсвязи и Роспотребнадзоре изданию не ответили на запрос.

В беседе с изданием президент ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров отметил, что государство хочет помочь российским разработчикам, но "с общемировой точки зрения такие меры не ведут к развитию конкуренции". По его мнению, новые требования к оборудованию приведут и к новым затратам со стороны компаний. "Например, от архитектуры микропроцессора зависит его совместимость с программным обеспечением, и если использовать российское ПО, нужны и наши процессоры", - приводит его слова "Ъ".

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов, в свою очередь, подчеркнул, что конкуренция между приложениями должна регулироваться самим рынком. "Кроме того, нет понимания, каким образом мировые вендоры оборудования будут исполнять требования по предустановке приложений для локального российского рынка",- отметил он, комментируя ситуацию "Ъ".

Гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко высказался против навязывания программных продуктов. "Безальтернативная замена импортного продукта на отечественный не имеет очевидной выгоды для российских потребителей. А предустановка платных продуктов, дублирующих функциональность, вероятно, увеличит конечную стоимость ПК или смартфона",- сказал он в беседе с "Ъ".

Как отмечает издание со ссылкой на данные компании App Annie, разработанные в России мобильные приложения по итогам 2017 года заняли 11 мест в топ-20 по числу загрузок. Среди них - приложение VK от "ВКонтакте", "Сбербанк Онлайн", "Юла", Avito, "Яндекс.Браузер", "Одноклассники", Joom, поиск "Яндекса", "Яндекс.Такси", "Яндекс.Навигатор" и "Мой МТС".