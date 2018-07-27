Следствие попросит суд арестовать восьмого фигуранта дела о побоях в ярославской колонии

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Следствие подает в суд еще одно ходатайство о мере пресечения по делу об избиении заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Он не уточнил, в отношении кого из сотрудников следствие подает ходатайство.

"Интерфакс" на данный момент не располагает комментарием суда. Региональное следственное управление информацией не располагает, так как дело передано в центральный аппарат СКР.

20 июля "Новая газета" июля опубликовала видео, на котором 18 сотрудников ФСИН в ярославской колонии избивают заключенного Евгения Макарова, скованного наручниками. Запись была сделана 29 июня 2017 года. Возбуждено уголовное дело, расследованием занимается центральный аппарат СК. На данный момент арестованы шесть сотрудников колонии, еще одному продлен срок задержания до субботы.

После сообщений об избиении заключенного в ярославской колонии огласке были преданы другие случаи жестокого обращения в местах лишения свободы.