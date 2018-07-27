Рубль не изменился к доллару и евро после решения ЦБ не менять ключевую ставку

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российский рубль не изменился к доллару и евро на Московской бирже после решения ЦБ РФ оставить ключевую ставку без изменения - на уровне 7,25% годовых. Решение Банка России совпало с прогнозами аналитиков: все эксперты ждали ее сохранения на уровне 7,25%.

К 13:33 по московскому времени курс доллара на торгах Московской биржи составлял 62,99 руб., что было всего на 0,75 копейки ниже уровня на 13:29. Евро опустился до 73,24 руб. против 73,245 руб. до объявления решения.

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых, говорится в сообщении ЦБ РФ.

"Хотя годовая инфляция остается ниже цели, формируется тенденция ее возвращения к 4%. Банк России прогнозирует годовые темпы роста потребительских цен в 3,5-4% в конце 2018 года и временное превышение годовой инфляцией 4% в 2019 году в связи с запланированным увеличением налога на добавленную стоимость. Годовые темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года. Баланс рисков смещен в сторону проинфляционных рисков. Сохраняется неопределенность относительно степени влияния налоговых мер на инфляционные ожидания, а также неопределенность развития внешних условий. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая инфляционные риски, динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза. Банк России считает наиболее вероятным переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2019 году", - говорится в сообщении ЦБ.

На предыдущем заседании, которое состоялось 15 июня, совет директоров Банка России также сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. ЦБ не меняет ставку по итогам третьего заседания подряд. В текущем году ключевая ставка снижалась два раза. На начало 2018 года ключевая ставка составляла 7,75%.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 сентября.