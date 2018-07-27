В Москве заочно арестовали троих обвиняемых в гибели лётчика Филипова в Сирии

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Суд в Москве в четверг санкционировал заочный арест троих обвиняемых в причастности к гибели пилота Су-25 Романа Филипова, сбитого в Сирии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По делу установлена причастность к убийству пилота троих боевиков, которые заочно арестованы", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в Басманном суде Москвы "Интерфаксу" подтвердили факт ареста Сохта Тарека Наураса, Сохта Амбера Иззата и Шрейда Мурада Джумы, обвиняемых, в зависимости от роли каждого, в участии в незаконном вооруженном формировании (ч.2 ст.208), надругательстве над телами умерших либо уничтожении, повреждении или осквернении мест захоронения, совершенном группой лиц по политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражде (ч. 2 ст.244 УК), умышленном убийстве (ч.2 ст.105) и краже (ст. 158 УК РФ).

"Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сохта Тарека Наураса, Сохта Амбера Иззата и Шрейда Мурада Джумы в виде заключения под стражу заочно. Данная мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ", - сообщила "Интерфаксу" пресс- секретарь суда Юнона Царева.

Все обвиняемые объявлены в международный розыск.

Представитель суда воздержалась от других комментариев, сославшись на то, что заседания проходили в закрытом режиме.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что выйти на след подозреваемых удалось благодаря, в том числе, помощи зарубежных коллег. "С самого первого дня начала уголовного расследования правоохранительные органы РФ тесно сотрудничали с коллегами из-за рубежа, которые оказали большую помощь", - отметил собеседник агентства. Он указал в первую очередь на компетентные органы Турции и Сирии.

3 февраля боевики в Сирии сбили из переносного зенитного ракетного комплекса российский штурмовик Су-25СМ, который совершал облет зоны деэскалации "Идлиб". Филипов катапультировался, вступил в бой, а затем подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Ему посмертно присвоенозвание Героя России. По факту гибели Филипова российские военные следователи возбудили уголовное дело.