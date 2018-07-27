Глава ФСИН инициировал служебные проверки после смерти заключенного в Брянске

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Директор Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко посетил исправительную колонию №6 в городе Клинцы Брянской области, где 22 июля погиб заключенный.

В сообщении ведомства говорится, что Корниенко проверил условия отбывания наказания в исправительных учреждениях, встретился с осужденными и с представителями прокуратуры региона, аппарата уполномоченного по правам человека в Брянской области и членами общественной наблюдательной комиссии.

"Директор ФСИН России назначил проведение служебных проверок, по результатам которых будут приняты персональные решения", - сообщили во ФСИН.

По версии следствия, 22 июля сотрудник колонии, применяя насилие и используя специальные средства, ограничил движение осужденного и перевязал тканью лицо, в результате чего тот задохнулся.

Сотруднику колонии предъявлено обвинение по статьям 286 (превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий) и 105 (убийство) УК РФ. Он арестован.

В колонии побывали комиссии УФСИН, прокуратуры, аппарата уполномоченного по правам человека Брянской области и председатель общественной наблюдательной комиссии региона Николай Каракотин. Последний заявил "Интерфаксу", что обстановка в колонии нормальная и то, что там произошло, скорее всего, случайность.