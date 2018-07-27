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В Новосибирске запланировали открыть Центр генетических технологий

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Институт цитологии и генетики (ИЦиГ, Новосибирск) разработал проект создания к 2026 году центра компетенций "Генетические технологии" (ЦГТ). Об этом сообщил директор ИЦиГ СО РАН академик Николай Колчанов в пятницу во время совещания с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым.

ЦГТ будет представлять из себя "технологический конвейер" для выполнения полного цикла проектов по разработке новых лекарственных средств: фармакология, тестирование на культурах клеток, доклинические испытания на лабораторных животных, клинические исследования и формирование досье для регистрации лекарственного средства, сообщил Колчанов.

Предполагаемая стоимость проекта - 21 млрд рублей, срок реализации - 2019-2026 годы.

ЦГТ позиционируется как открытое научно-исследовательское пространство, доступное в режиме коллективного для пользования НИИ, вузами и компаниями для проведения широкого спектра исследований и разработок с использованием высоких технологий современной генетики.

Также в планах института - создание Междисциплинарного факультета биоинженерии на базе Новосибирского государственного университета (НГУ).

Проект ЦГТ разработан в рамках плана мероприятий по развитию Сибирского научного центра и Сибирского отделения Российской академии наук, который, по указу президента, должен быть определен до 30 сентября текущего года.

В перечне поручений главы государства - разработка комплексного развития Сибирского отделения РАН и плана развития новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок, а также строительство в новосибирском Академгородке синхротрона.

Представители правительства, академических институтов и вузов обсудили первые шесть проектов, которые должны войти в модель развития Новосибирского научного центра. В частности, были рассмотрены проекты по созданию центра нанотехнологий, центра генетических технологий, междисциплинарного исследовательского комплекса аэрогидродинамики, машиностроения и энергетики, а также по созданию источника синхротронного излучения и развитию инфраструктуры Новосибирского госуниверситета.

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