Экс-глава ВЭБа Горьков назначен замминистра экономики

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Бывший руководитель Внешэкономбанка Сергей Горьков назначен заместителем министра экономического развития РФ. Соответствующее распоряжение премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 26 июля, оно опубликовано на сайте правительства.

Как сообщал ранее "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, Горьков будет отвечать в Минэкономразвития за весь блок внешнеэкономических вопросов вместо ушедшего в Минпромторг Алексея Груздева.

Горьков родился 1 декабря 1968 года в Оренбургской области. В 1994 году окончил академию ФСБ по специальности "правоведение", в 2002 году - Российскую экономическую академию Плеханова по специальности "финансы и кредит". В 1994-1997 годах - замначальника управления, начальник управления по работе с персоналом банка "Менатеп". С 1997 по 2005 год - на руководящих должностях кадровой службы в структурах НК "ЮКОС". В Сбербанк пришел в ноябре 2008 года на должность директора департамента кадровой политики. Спустя два года вместо HR Горькову было поручено курировать международный бизнес Сбербанка в статусе зампреда правления.

В феврале 2016 года Горьков был назначен председателем ВЭБа вместо возглавлявшего этот банк почти 12 лет Владимира Дмитриева. В мае этого года главой Внешэкономбанка был назначен Игорь Шувалов, первый вице-премьер в предыдущем составе правительства.