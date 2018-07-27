Корреспондент "АиФ" пропал во время командировки в Нижний Новгород

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Журналист издательского дома "Аргументы и факты" Сергей Грачев, приехавший в Нижний Новгород в командировку, около недели не выходит на связь, сообщается на сайте издания в пятницу.

"Последний раз его видели выходящим из гостиницы "Шератон" в субботу, 21 июля. После этого Грачев на связь не выходил и его никто не видел, телефон отключен", - говорится в сообщении.

По информации издательского дома, следователи возбудили уголовное дело, розыск журналиста ведут сотрудники СУ СКР и полиции.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением информации от следственных органов.

В свою очередь волонтеры поисково-спасательной группы (ПСГ) "Рысь" в своей группе в соцсети просят жителей присоединиться к поискам. Отмечается, что при себе Грачев имел аккредитацию журналиста.