Двое участников банды Басаева и Хаттаба осуждены за нападение на псковских десантников

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор двум участникам вооруженной банды, принимавшей участие в нападении на военнослужащих в 2000 году в Чечне, Артуру Ушаеву и Руслану Наматову.

"Суд назначил Ушаеву наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Наматову - в виде 18 лет колонии строго режима", - сообщает пресс-служба Северо-Кавказского военного окружного военного суда.

По версии следствия, 29 февраля 2000 года Ушаев и Наматов в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба принял участие в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в горно-лесистой местности Шатойского района Чечни. При этом Ушаев и Наматов, "заняв позиции, из автоматов Калашникова производили прицельные выстрелы в военнослужащих", отмечается в сообщении.

В нападении, которое длилось до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих, четверо получили ранения.

Ранее десять участников боестолкновения, в том числе гражданин Украины - член "УНА-УНСО" (запрещенная в РФ националистическая организация) Александр Малофеев, были приговорены к длительным срокам лишения свободы.