За месяц антимусорных засад в Подмосковье поймали полторы сотни нарушителей

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Более 200 антимусорных "засад" проведено в Московской области с начала работы Штаба ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Подмосковья.

"За месяц, с начала организации работы Штаба, в местах систематического сброса мусора проведено 214 засад, из которых 45 засад было проведено с участием инспекторов Госадмтехнадзора, задержано 148 нарушителей", - приводятся в сообщении слова главы Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяны Витушевой.

Спецоперация направлена на пресечение нарушений, совершаемых преимущественно физическими лицами. Рассматривать административные дела, возбужденные в связи с несоблюдением норм и правил чистоты, порядка и благоустройства в отношении физлиц уполномочены административные комиссии.

С членами комиссий проводятся совместные "засады", чтобы обучить их навыкам "полевой" работы и объяснить все возникающие в ходе операций нюансы.