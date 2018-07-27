Шестой по счету танк "Шерман" подняли со дна Баренцева моря

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Управление поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота (СФ) провело операцию по подъему шестого по счету танка "Шерман" со дна Баренцева моря, сообщила пресс-служба СФ в пятницу.

Танк находился на борту затонувшего в годы Великой Отечественной войны американского транспорта "Томас Дональдсон". В операции по его подъему с глубины 56 метров на поверхность участвовал корабль инженерных линий "КИЛ-143", водолазное судно "ВМ-227" и водолазный катер "Иван Швец".

В настоящее время "Шерман" доставлен в главную базу СФ - Североморск.

"Планируется, что в ближайшее время специалисты Северного флота приступят к восстановлению данного экземпляра исторической бронемашины. А спасатели продолжат свою работу на транспорте "Томас Дональдсон", оценивая возможность подъема и других исторических экспонатов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 19 июля водолазы СФ подняли американский средний танк M3 Lee. Он находился на затонувшем у острова Кильдин в Баренцевом море в начале 1943 года транспорте "Баллот". В настоящее время танк находится в Североморске и передан в ремонтно-восстановительный батальон СФ.

Американский транспорт "Томас Дональдсон" (тип "Либерти") входил в состав одного из последних Северных конвоев с грузом военной техники, но был торпедирован немецкой подводной лодкой в марте 1945 года. Судно затонуло в районе западной оконечности острова Кильдин недалеко от входа в Кольский залив на глубине 55 метров.

Ранее силами СФ с борта затонувшего американского транспорта были подняты на поверхность уникальные экспонаты - танки "Шерман", промышленное станочное оборудование, артиллерийские установки, паровая лебедка и паровоз.