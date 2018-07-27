Миронов пообещал создать "укрупненную партию" на базе "Справедливой России"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов объявил, что на ее базе будет создана "мощная укрупненная партия", сообщает "Коммерсантъ".

По информации издания, речь идет о слиянии "Справедливой России", "Родины" и Партии пенсионеров за справедливость.

"Думаю, что осенью... все вы увидите первые результаты работы по созданию мощной укрупненной партии", - приводит слова Миронова "Коммерсантъ".

По словам лидера "Справедливой России", он "уже более полугода" занимается партпроектом

В свою очередь первый заместитель главы фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов заявил в комментарии "Ъ", что "в идеале желательно, чтобы в новую левую организацию вошли и КПРФ, и ЛДПР".

Он добавил, что пока переговоры идут только с малыми партиями. Назвать их он отказался.

Однако издание приводит слова представителя главы "Родины" Алексея Журавлева, которая удивилась, услышав о возможном слиянии, и назвала эту информацию "странной".