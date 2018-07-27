Что произошло за день: пятница, 27 июля

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦИК отказал КПРФ в проведении референдума по вопросу повышения пенсионного возраста, так как формулировка вопроса е соответствует требованию закона о референдуме из-за неконкретности. Элла Памфилова предложила помочь КПРФ сформулировать вопрос так, чтобы комиссия могла его утвердить. Между тем власти Москвы согласовали три массовые акции оппозиционных партий по данному вопросу на ближайшие выходные. Вячеслав Володин считает, что такие вопросы - как изменение пенсионного законодательства - на митингах не решить.

- Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж должен покинуть посольство страны в Лондоне.

- Футболист ЦСКА и сборной России Александр Головин официально стал игроком "Монако". Контракт подписан на пять лет.

- Суд в Москве санкционировал заочный арест троих обвиняемых в причастности к гибели пилота Су-25 Романа Филипова, сбитого в Сирии. Все трое объявлены в международный розыск.

- Мужчина погиб в драке, которая произошла на платформе Курского вокзала в Москве. По информации источника, ее участниками были болельщики футбольного клуба ЦСКА из Москвы и Санкт-Петербурга.

- Владимир Путин сообщил, что пригласил Дональда Трампа в Москву, а сам он готов приехать в Вашингтон. В Белом доме ответили, что американский лидер открыт для визита в РФ, если официальное приглашение поступит.

- РФС сообщил о подписании нового контракта с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым по системе "2+2 года".

- Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.