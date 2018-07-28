В суд поступило ходатайство об аресте восьмого фигуранта дела о пытках в колонии

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Заволжский районный суд Ярославля рассмотрит ходатайство об аресте младшего инспектора ИК-1 Руслана Цветкова, сообщил в субботу "Интерфаксу" источник в суде.

"В суд поступило ходатайство об аресте Цветкова", - сказал собеседник агентства.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео пыток заключенного Евгения Макарова. На записи 18 сотрудников колонии пытают его, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент с избиением заключенного колонии произошел 29 июня 2017 года. Публикация вызвала общественный резонанс.

Расследованием занимается центральный аппарат СКР. Шесть сотрудников колонии арестованы. Замначальник колонии Иван Калашников отправлен под домашний арест.

После сообщений об избиении заключенного в ярославской колонии огласке были преданы другие случаи жестокого обращения в местах лишения свободы.