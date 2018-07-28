Путин 29 июля примет главный военно-морской парад в акватории Невы

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 29 июля в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота.

Как сообщила в субботу пресс-служба Кремля, Верховный главнокомандующий примет главный военно-морской парад, который пройдет в акватории реки Невы.

В этом году в смотре участвуют более 4 тыс. тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, свыше 40 кораблей и катеров различных классов, группа морской авиации.

В тот же день Путин посетит Нахимовское военно-морское училище Минобороны, где осмотрит новый многофункциональный корпус учебного заведения.