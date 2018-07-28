В Подмосковье при аварии автобуса предварительно пострадали восемь человек

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Не менее восьми человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Домодедовском районе Подмосковья, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах в субботу.

Ранее в региональном главке МЧС агентству сообщили, что на трассе А107 в Домодедовском районе перевернулся пассажирский автобус. Как отметили в главке, на место выехали спасатели.

По предварительным данным, в автобусе находилось 30 человек.

В свою очередь в пресс-службе областного главка полиции "Интерфаксу" сообщили, что количество пострадавших в аварии уточняется. "Факт ДТП подтверждаемым, предварительно есть пострадавшие, их число уточняется", - сказал сотрудник пресс-службы.