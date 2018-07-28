Власти сообщили о 16 пострадавших в больнице Домодедово после ДТП автобуса

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В больницу подмосковного города Домодедово поступили 16 человек, пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"В результате ДТП с автобусом 16 человек поступили в Домодедовскую центральную районную больницу", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Маркова.

По его словам, пострадавшие поступили с травмами различной тяжести.

Как уточнили в подмосковном Минздраве, пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.

По данным пресс-службы, в салоне автобуса находилось 27 человек, в том числе двое детей. На месте происшествия работает более десяти единиц техники и 30 человек.

Ранее в региональном главке МЧС "Интерфаксу" сообщали, что на трассе А107 в Домодедовском районе перевернулся пассажирский автобус.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии рассказали агентству, что попавший в ДТП в Подмосковье автобус перевозил артистов из удмуртского ансамбля народной песни, музыки и танца "Танок". По словам собеседника "Интерфакса", он возвращался с гастролей из Италии.