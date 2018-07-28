Часть пассажиров перевернувшегося в Подмосковье автобуса отправится Удмуртию до конца дня

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Власти Удмуртии намерены отправить в Ижевск часть пассажиров автобуса, попавшего в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) под Домодедовом, уже в субботу, сообщил глава республики Александр Бречалов.

"Решаем вопрос с трансфером, часть людей отправляем сегодня поездом", - написал Бречалов в своем твиттере.

"В районе Домодедова перевернулся автобус Москва - Ижевск, перевозивший ансамбль "Танок", 26 пассажиров, из них четверо детей, и два водителя", - сообщил он также.

По его данным, погибших и тяжелораненых нет.

"МЧС постоянно на связи с местными службами", - отметил также глава Удмуртии.

Автобус с возвращавшимся из Италии коллективом удмуртского ансамбля "Танок" попал в ДТП под Домодедовом в субботу. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности перевозок компанией, которой принадлежит автобус.