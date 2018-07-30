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Делегация ОБСЕ собралась оценить ситуацию с правами человека в Крыму

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Делегация ОБСЕ готова приехать в Крым, чтобы оценить ситуацию с правами человека в регионе, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

В статье отмечается, что сейчас главным препятствием для поездок наблюдателей в Крым является стремление руководства некоторых международных организаций оспорить статус региона. Так, в БДИПЧ ОБСЕ "Известиям" пояснили, что для отправки экспертов на полуостров им требуется предварительное приглашение Киева и содействие действующих крымских властей для обеспечения допуска с территории Украины.

При этом постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов в беседе с газетой отметил, что Москва приветствует посещение Крыма международными наблюдателями при условии соблюдения всех российских законодательных норм.

"Крым - территория России. Следовательно, приехать на полуостров, не обговорив этот вопрос с Москвой, невозможно", - подчеркнул Мурадов.

Между тем, по данным издания, в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ выступили за официальное признание полуострова российской территорией.

"Несмотря на то, что ОБСЕ говорит о необходимости получения разрешения Киева, по факту все прекрасно понимают, что Крым - неотъемлемая часть России. Подавляющее число крымчан сделало свой выбор на референдуме. И территориальный вопрос окончательно решен. Желательно, чтобы ОБСЕ официально признала этот факт", - заявил газете депутат бундестага, член ПА ОБСЕ Маркус Фронмайер.

Издание напоминает, что после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году ОБСЕ неоднократно высказывалась на тему нарушения прав человека на полуострове. При этом все эти доклады готовились удаленно и основывались на неподтвержденной информации, которую предоставляла украинская сторона, пишут "Известия".

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Теги: ОБСЕ, Крым

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