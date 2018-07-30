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Минприроды создаст онлайн-карту мусороперерабатывающих заводов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Министерство природных ресурсов и экологии РФ планирует до конца года сформировать цифровую карту всех объектов системы управления отходами, сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин в интервью, опубликованном в понедельник в "Российской газете".

"Карта должна бы появиться до конца года. Непростой вопрос, но без цифровизации этих процессов реформу (мусороперерабатывающей отрасли - ИФ) осуществить будет очень тяжело", - пояснил Кобылкин, отвечая на вопрос издания о том, когда Минприроды сформирует онлайн-карту всех объектов системы управления отходами страны.

"Скоро по всей стране начнется строительство мусороперерабатывающих заводов, сортировочных комплексов. За всеми этими стройками, безусловно, надо будет наблюдать в постоянном режиме, что и как там происходит. Все контролировать сложно, но мы планируем это сделать с помощью ситуационных центров, веб-камер, космических технологий", - добавил министр природных ресурсов и экологии РФ.

При этом он подчеркнул, что "проводимая реформа сферы ТКО (твердых коммунальных отходов - ИФ) - это широкомасштабная операция" и "назад дороги нет, когда-то нужно начинать это делать".

"Мы уже однажды отложили переход на новую систему обращения с отходами, дали дополнительно два года на подготовку. Сейчас никаких отговорок от регионов не принимаем. Информацию по отстающим будем докладывать в правительство РФ, инициировать проверки Генпрокуратуры", - сказал Кобылкин.

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Теги: Минприроды

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