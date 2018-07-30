Истребители РФ поднялись на перехват пять раз за неделю

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации в течение минувшей недели вели 25 иностранных летательных аппаратов, сообщает в понедельник официальный печатный орган Вооруженных сил РФ газета "Красная звезда".
Согласно еженедельной инфографике издания, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю выполнили пять вылетов на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ России.
"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - отмечается в публикации.