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В России построят боевой экраноплан

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В России создают боевой экраноплан "Орлан", сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"В государственной программе вооружения 2018-2027 есть опытно-конструкторская работа "Орлан", которая предусматривает его строительство", - сказал Борисов журналистам.

Он сообщил, что первый опытный образец "Орлана" будет создан в рамках текущей программы вооружения.

"Экраноплан будет носить ракетное вооружение. Основной функционал у него - Севморпуть, где у нас инфраструктура не очень развита, он может барражировать, закрывать эти районы, внутренние моря тоже: Каспий, Чёрное море", - сообщил Борисов.

Он рассказал, что "Орланы" также смогут применяться как патрульное средство и привлекаться к спасению экипажей судов.

Экраноплан - высокоскоростное транспортное средство, судно на динамической воздушной подушке. Аппарат летит в пределах действия аэродинамического экрана, на высоте до нескольких метров от поверхности воды или земли.

К конце прошлого века в России разрабатывались сразу две модели военных экранопланов: транспортный "Орленок" и ударный экраноплан "Лунь" с крылатыми ракетами. Позднее проекты были закрыты из-за нехватки финансирования.

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Теги: экраноплан

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