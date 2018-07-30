Президент подписал закон, уточняющий требования к регистрации иностранных НКО в России

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет процедуру учета и регистрации в налоговых органах структурных подразделений международных организаций и иностранных некоммерческих организаций (НКО) в России. Документ опубликован в понедельник на официальном сайте правовой информации.

Согласно действующему законодательству, иностранная НКО при создании филиала или представительства должна быть включена в специальный реестр. Для этого к уведомлению о создании НКО должна приложить учредительные документы, документ с изложением целей и задач создания филиала или представительства, а также положение об НКО.

Закон предусматривает, что с 1 марта 2019 года налоговые органы обязаны осуществить постановку на учет международной организации, иностранной НКО, некоммерческой неправительственной организации либо иностранной религиозной организации по месту осуществления ими деятельности на территории РФ через филиалы или представительства в течение пяти дней со дня получения соответствующих сведений, сообщенных Минюстом России.

Ранее был принят закон, который вводит ряд новых обоснований для включения в специальный реестр. Так, уточняется, что в положении должны быть представлены источники формирования имущества структурного подразделения иностранной НКО, порядок управления деятельностью, территориальная сфера деятельности.

Если представленные документы или сведения противоречат Конституции РФ или законодательству РФ, иностранной неправительственной некоммерческой организации может быть отказано во внесении в реестр.

Закон был принят Госдумой 18 июля и одобрен Советом Федерации 24 июля. Документ вступает в силу через месяц после официального опубликования.