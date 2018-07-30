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Землетрясение произошло в Кузбассе

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,5 зарегистрирован в понедельник в Кемеровской области, сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 10:43 по московскому времени, имел координаты 55.16 градуса северной широты и 87.32 градуса восточной долготы. Эпицентр находился в 82 км к востоку-юго-востоку от Кемерово.

Интенсивность сотрясений в эпицентре по шкале MSK-64 - 4,1 балла. Ранее в этом районе также фиксировались подземные толчки аналогичной мощности.

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, сейсмичность в Кузбассе имеет техногенный характер и связана с интенсивными горными работами.

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