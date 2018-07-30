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Путин подписал закон о переходе из одного НПФ в другой

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о переходе граждан из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой или из ВЭБа в НПФ. Документ размещен на официальном сайте правовой информации в понедельник, закон подписан 29 июля.

Закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях обеспечения права граждан на получение информации о последствиях прекращения договоров об обязательном пенсионном страховании" (в части введения механизма информирования негосударственных пенсионных фондов о вновь заключенных договорах) был внесен группой депутатов в феврале 2016 года.

Закон предусматривает детальное информирование граждан о потерях инвестиционного дохода по пенсионным накоплениям в случае досрочной смены пенсионного фонда - чаще, чем раз в пять лет.

Граждане смогут подавать заявление о смене НПФа или перехода из ВЭБа в НПФ через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) либо в Пенсионный фонд РФ лично или через представителя с нотариальной доверенностью. Аналогичная процедура будет действовать и при подаче уведомления об отказе от смены страховщика.

Заявление о переходе будет направляться в НПФ, с которым застрахованным лицом заключен действующий договор обязательного пенсионного страхования, в НПФ, с которым заключается новый договор, и в ПФР. Такая схема позволит текущему фонду донести до своего клиента информацию обо всех рисках досрочного перехода.

Полная информация о поданных заявлениях, о смене страховщика и уведомлениях об отказе от смены страховщика будет доступна на Портале госуслуг. Также закон предусматривает период охлаждения 20 дней, в течение которого гражданин вправе отказаться от поданного заявления о переходе.

Новая схема переходов начнет действовать с 1 января 2019 года.

В настоящее время действует законодательство, согласно которому, если переход гражданина из фонда в фонд осуществляется чаще, чем один раз в пять лет, то гражданин теряет инвестиционный доход с момента предыдущего перехода. НПФы при заключении договоров зачастую не информируют граждан о возможных потерях. Большинство россиян - 99% - меняют страховщика по обязательному пенсионному страхованию досрочно, то есть теряют инвестиционный доход.

По оценкам Центробанка РФ, за последние три года в результате досрочных переходов из НПФ в НПФ и из ВЭБа в НПФы потери физлиц составили примерно 80 млрд рублей.

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Теги: НПФ

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