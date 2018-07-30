Суд пересмотрит приговор фигуранту "дела Гайзера" Москвину

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в понедельник отправил на пересмотр уголовное дело финансиста Демьяна Москвина, осужденного за махинации в составе преступной группы, в которую входил экс-глава Коми Вячеслав Гайзер.

"Приговор Замоскворецкого суда Москвы отменён, дело отправлено на новое рассмотрение в ином составе суда", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Мосгорсуд также изменил в отношении Москвина меру пресечения, отпустив его из СИЗО под домашний арест, где он будет содержаться, как минимум, до 30 сентября.

3 мая районный суд признал Москвина виновным и приговорил его к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 2 млн рублей.

Замоскворецкий суд в декабре 2017 года приступил к рассмотрению по существу уголовного дела экс-главы Коми и его 13 подельников.

В зависимости от роли и степени участия подсудимым инкриминируется создание и участие в преступном сообществе, получение взяток, мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем (ст. 210 УК РФ, ст. 290 УК РФ, ст. 159 УК РФ, ст. 174.1 УК РФ).