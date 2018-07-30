Медведев открыл скоростное морское сообщение между Севастополем и Ялтой

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев открыл регулярное движение скоростного пассажирского судна "Комета" между Севастополем и Ялтой.

Премьер прибыл на торжественную церемонию открытия в морской порт Севастополя вместе с другими гостями. Напротив скоростного судна был установлен небольшой колокольчик.

Капитан "Кометы" Илларион Мироненко предложил Медведеву по морской традиции открыть навигацию. Глава правительства дважды ударил в установленный колокольчик. Гости вместе с Медведевым проследовали на борт судна.

Планируется, что "Комета" будет работать на регулярной линии "Севастополь - Ялта - Севастополь".

Судно на подводных крыльях предназначено для перевозки пассажиров в прибрежной зоне. На борт могут подняться 120 человек, включая 22 пассажиров бизнес-класса. Максимальная скорость хода - 35 узлов (65 километров в час).