Крыло упавшего в Калужской области параплана сложилось от сильного ветра

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Упавшие в Калужской области на параплане с высоты 20 метров отец и сын серьезных травм не получили, сообщила подробности происшествия пресс-служба регионального управления СКР.

40-летний мужчина и его 8-летний ребенок приехали в Калужскую область из Наро-Фоминского района Подмосковья, летали на личном параплане.

"В ходе полета от сильного порыва ветра крыло параплана сложилось, в результате чего оба упали с высоты около 20 метров", - отмечается в сообщении.

Они были госпитализированы, серьезных травм у них не нашли.

Ранее со ссылкой на МЧС сообщалось, что при жесткой посадке моторного параплана пострадал десятилетний ребенок. ЧП произошло в воскресенье в Калужской области в 19:37 в Малоярославецком районе у села Спас-Загорье.