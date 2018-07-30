В СКР опровергли версию о взрыве самогонного аппарата в сгоревшем в Сочи доме

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Версия о взрыве самогонного аппарата, спровоцировавшего крупный пожар и гибель восьми человек в Сочи, не подтверждается, сообщила агентству "Интерфакс" официальный представитель следственного управления СКР по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

"На месте происшествия продолжают работать специалисты и эксперты, чтобы установить причину возгорания. Данных о наличии самогонного аппарата не получено", - заявила Смяцкая.

Ранее сообщалось, что здание по улице Просвещения загорелось в понедельник рано утром, пламя перешло на соседнюю постройку. В результате пожара погибли восемь человек, в том числе ребенок. В больницу доставлены двое взрослых и 16-летний подросток.

Со ссылкой на источники сообщалось, что большинство погибших при пожаре в деревянном доме в Сочи находились в состоянии алкогольного опьянения, а причиной пожара мог стать неисправный самогонный аппарат.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 ст.109 УК РФ).