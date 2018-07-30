ВС РФ отказал HSBC в споре из-за 1,25 млрд рублей налогового долга компании Браудера

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ отказал HSBC в заключении мирового соглашения с управляющим в деле о взыскании с российского подразделения банка - "Эйч-эс-би-си банка (РР)" - 1,25 млрд рублей налоговой задолженности бывшей компании Уильяма Браудера ООО "Дальняя степь". Судьи ВС отказали истцу в утверждении мирового соглашения и оставили решение нижестоящего суда без изменения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Верховного суда.

Суд первой инстанции солидарно взыскал с банка и компании HSBC Management 1,25 млрд рублей, $255,5 тыс. и 1,8 млн фунтов стерлингов. Решение устояло в апелляции. Кассация сократила сумму привлечения к субсидиарной ответственности на 1,17 млн рублей, 255,5 тыс. и 1,8 млн фунтов стерлингов. Банк и конкурсный управляющий "Дальней степи" обжаловали это решение в Верховном суде.

Однако уже в ходе рассмотрения дела в ВС РФ представители HSBC и конкурсный управляющий "Дальней степи" заявили о готовности подписать мировое соглашение. Детали не оглашались, юристы HSBC ходатайствовали о рассмотрении вопроса в закрытом режиме, ссылаясь на коммерческую тайну, но при этом говорили, что банк признал долги перед бюджетом и обязался погасить их.

На заседании 7 мая представители банка и конкурсный управляющий подтвердили свое ходатайство о закрытии процесса. В ходе заседания судьи ВС РФ указали, что офшорная компания (ее название не обнародовалось, возможно, речь идет о компании "Серасус" - получателе доходов от "Дальней степи" - ИФ) не является участником мирового соглашения. Судьи усомнились, можно ли заключать мировое соглашение без участия офшорной компании. В ходе заседания представители банка предложили дополнить мировое соглашение новым пунктом о том, что конкурсный управляющий отказывается от претензий к офшорной компании.

Тогда суд отказал в ходатайстве о рассмотрении мирового соглашения в закрытом режиме и объявил перерыв в заседании для составления нового мирового соглашения.

На заседании 28 июня об отложении рассмотрения дела просили уже представители HSBC, пояснив, что они связались с офшорной компанией и получили от неё принципиальное согласие на завершение спора миром, но так как для нее это иностранный спор, то она наняла иностранных консультантов, и поэтому согласование займёт ещё какое-то время. Кроме того, Тверской районный суд Москвы, в конце прошлого года заочно приговоривший Уильяма Браудера к девяти годам лишения свободы за операции с использованием "Дальней степи", отказался выдать HSBC копию приговора, так как на тот момент еще не было готово решение апелляции, 21 июня оставившей приговор в силе, сообщил представитель банка.

Представитель ФНС заявила, что это мировое соглашение между банком и управляющим не затрагивает интересы налоговой службы.

Доходы в объеме 1,25 млрд рублей были возвращены в конкурсную массу "Дальней степи", но ФНС, судя по выступлению ее представителя на предыдущих заседаниях, не считает, что это означает полное погашение налоговой задолженности. "Судебный акт был исполнен стороной в полном объеме, однако, естественно, были текущие расходы по делу. Их несла конкурсная масса. А раз их несла конкурсная масса, то наша задолженность была погашена в меньшем объеме. На сегодняшний день у нас свыше 400 млн [рублей] остались непогашенными", - сказал представитель ФНС на заседании в конце апреля.

Дело "Дальней степи"

"Дальняя степь" - одна из компаний, подконтрольных фонду Hermitage, сооснователем которого является Браудер. "[Ее] основная функция состояла в том, что [она]

должна была выступать в качестве средства, с помощью которого фонд Hermitage владел акциями "Газпрома" и акциями других российских предприятий", - говорится в материалах дела.

"Дальняя степь" держала деньги в "Эйч-эс-би-си банке (РР)", и в 2004-2005 годах банк списал со счета компании Браудера 1,8 млрд рублей доходов в пользу офшора "Серасус". Средств для уплаты налогов на сумму 1,25 млрд рублей не осталось, и "Дальняя степь" была признана банкротом.

Списание средств проводилось по указанию компании HSBC Management. Это обстоятельство и привело к тому, что претензии были предъявлены "Эйч-эс-би-си банку (РР)", единственному подразделению группы HSBC, с которого можно взыскать средства в пределах российской юрисдикции.

Решение о взыскании было обосновано с использованием доктрины "снятия" или "прокалывания корпоративной вуали", введенной в российское правоприменение Верховным и Высшим арбитражным судами. Она позволяет привлекать к финансовой ответственности реально принимающих решения лиц, а не номинальных директоров.

Суды сделали вывод, что фонд Hermitage и компания HSBC Management фактически контролировали "Дальнюю степь" и все ее активы, действовали в ущерб интересам как самого должника, так и его кредиторов, чем довели ООО "Дальняя степь" до банкротства. И банк, и компания HSBC Management в силу своего статуса не могли не знать о том, что у компании была большая налоговая задолженность, следует из материалов дела.