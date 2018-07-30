В Калининградской области раскрыли кражу самых больших в Европе рогов лося

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Калининградской области полиция раскрыла кражу самых больших в Европе лосиных рогов, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию позвонил 66-летний пенсионер из Мамоново и сообщил, что из его дома похищены лосиные рога на деревянном медальоне. Стоимость похищенного имущества составила 400 тысяч рублей. Потерпевший показал полицейским сертификат о том, что эти лосиные рога являются самыми большими в Европе.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицией был установлен и задержан подозреваемый, которым оказался 31-летний ранее судимый горожанин. Злоумышленник вынес лосиные рога и спрятал их в лесу для дальнейшей продажи.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.