Участников Pussy Riot обвинили в проведении массового мероприятия без согласования

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Задержанные в понедельник участники панк-группы Pussy Riot обвиняются в проведении массового мероприятия без предварительного согласования.

"Они находятся в отделе полиции, им вменяется часть 2 статьи 20.2 (Кодекса об административных правонарушениях РФ) - "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления"", - говорится в сообщении, размещенном в фейсбуке группы.

Нарушение части 2 статьи 20.2 КоАП РФ наказывается административным штрафом в размере от 20 до 30 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 50 часов или административным арестом на срок до 10 суток.

Ранее участник акции Pussy Riot в финале Чемпионата мира по футболу Петр Верзилов сообщил, что его и остальных участников акции - Ольгу Курачеву, Ольгу Пахтусову и Веронику Никульшину - вновь задержали после выхода из спецприемника, где они отбывали административный арест.

По словам Верзилова, в ОВД "Лужники" задержанным сообщили, что всех четверых оставят в отделении на ночь - "до проведения неких мероприятий с утра".

15 июля три девушки и молодой человек в полицейской форме выбежали на футбольное поле примерно на 50-й минуте финального матча Чемпионата мира по футболу между командами Франции и Хорватии в Москве на Большой спортивной арене "Лужники". Целью акции, как сообщили позднее участники группы, стало "освобождение политзаключенных", в том числе украинского режиссера Олега Сенцова. Всех троих Мосгорсуд впоследствии приговорил к 15-ти суткам административного ареста, а за ношение полицейской формы Мировой суд Хамовнического района Москвы назначил штраф в 1,5 тыс. рублей