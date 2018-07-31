Смог от лесных пожаров дошел до Якутска

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Дым от лесных пожаров накрыл Якутск, сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии.

"Якутск окутал дым от пожаров в вилюйских районах и Красноярском крае", - говорится в сообщении.

По данным на утро 31 июля в Якутии ведутся работы по тушению пяти лесных пожаров на общей площади 37 тыс. га. Отмечается, что пожары возникли вследствие грозовой активности. Угроза перехода огня на населенные пункты и объекты экономики отсутствует, ведется постоянный мониторинг термоточек с помощью информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза.

Роспотребнадзор по Якутии сообщает, что 31 июля в 9:00 показатели содержания вредных веществ в атмосферном воздухе в г. Якутске не превышают предельно допустимых концентраций.

Как сообщалось ранее, общая площадь лесных пожаров в Якутии превысила 1,3 млн га. В Якутии с 6 июля действует режим ЧС регионального характера.