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Дальность наблюдения на самом большом в Евразии телескопе увеличится в полтора раза

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Холдинг "Швабе" завершил установку зеркала на телескопе в Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук (РАН, Карачаево-Черкесия), сообщает "Ростех".

"Большой телескоп азимутальный (БТА) с обновленной астрономической оптикой начнет работу осенью этого года. Дальность наблюдения увеличится в полтора раза", - сказано в пресс-релизе, размещенном во вторник на сайте госкорпорации.

Установленное специалистами "Ростеха" зеркало диаметром шесть метров - ключевой элемент БТА.

Сейчас производится финальная регулировка формы поверхности зеркала, замеряется кривизна, определяется отклонение зеркальной поверхности от заданной формы, в результате чего будут скорректированы механизмы разгрузки, на которых лежит зеркало. Заключительным этапом станет нанесение отражающего покрытия на поверхность с помощью специальной вакуумной установки.

До 1993 года БТА являлся крупнейшим телескопом в мире. Сегодня это самый большой оптический телескоп в Евразии, сказано в сообщении.

Над улучшением качества, точности и проникающей способности шестиметрового зеркала работали сотрудники Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) холдинга "Швабе" (входит в "Ростех").

Гендиректор "Швабе" Алексей Патрикеев рассказал, что история телескопа началась с изготовления двух зеркал в 70-х годах прошлого века.

"Первое применяли на протяжении первых четырех лет, после чего его заменили усовершенствованным. За почти 40 лет эксплуатации качество поверхности сильно ухудшилось, и было решено передать ЛЗОС первое зеркало для модернизации. Сегодня отрегулированное с учетом нового веса оно успешно установлено на телескопе. Также была проведена очередная оценка формы поверхности. В РАН уже получили первые тестовые снимки. Впереди - итоговые работы по совершенствованию зеркальной поверхности и дальнейшая настройка, которая завершит подготовительный этап. Процедуры обновления обеспечат телескопу еще 40-50 лет безаварийной работы", - сообщил Патрикеев, которого цитирует пресс-служба.

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Теги: Ростех, РАН, Карачаево-Черкесия

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