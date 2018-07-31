После Суперкубка России семеро болельщиков были привлечены к ответственности

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Канавинский районный суд Нижнего Новгорода вынес постановление о привлечении к административной ответственности семерых футбольных фанатов, совершивших правонарушения во время матча за Суперкубок России между "Локомотивом" и ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба суда, двоим жителям Москвы назначено по 10 суток ареста за демонстрацию нацистской символики: у одного из фанатов на руке была татуировка с символами, сходными с нацистской символикой, у другого - символика "мертвая голова" была изображена на футболке.

Еще два человека - жители Москвы и Воронежа - при проведении матча принимали участие в массовой драке. "Им назначено наказание в виде ареста сроком 10 суток с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на 12 месяцев", - говорится в сообщении.

Еще один фанат из города Павлово (Нижегородская область) оштрафован на 3 тыс. рублей за нецензурную брань. Также суд запретил ему посещать места проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на 6 месяцев.

Двое жителей Москвы оштрафованы на 3 тыс. рублей за нахождение на стадионе "Нижний Новгород" в состоянии алкогольного опьянения. Им также запрещено посещать спортивные соревнования на 6 месяцев.

ЦСКА завоевал Суперкубок России, обыграв "Локомотив" со счетом 1:0 в дополнительное время. Встреча прошла на стадионе в Нижнем Новгороде 27 июля присутствии 43 тыс. 319 зрителей.