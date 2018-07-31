Верховный суд признал законным приговор офицеру СКР Максименко

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) России оставил без изменений приговор экс-начальнику управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаилу Максименко, осужденному на 13 лет колонии за получение взяток, передает корреспондент "Интерфакса".

"Приговор Московского городского суда от 20 апреля 2018 года оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", - говорится в решении апелляционной коллегии ВС РФ.

Таким образом, приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению. Защита Максименко настаивала на незаконности приговора и просила суд апелляционной инстанции отменить его и оправдать офицера.

Заседание ВС прошло в закрытом от слушателей режиме.

Дело о взятках против сотрудников СКР

Как сообщалось, Мосгорсуд признал Максименко виновным в получении двух взяток на общую сумму в $550 тыс. (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 млн рублей, также лишил звания полковника.

Суд и следствие установили, что экс-начальник УСБ СКР получил от бизнесмена Олега Шейхаметова $500 тыс. за содействие освобождению из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) - Андрею Кочуйкову (Итальянец), задержанному после перестрелки у ресторана Elements на Родчельской улице в Москве в декабре 2015 года. Еще $50 тыс. бывший полковник получил от петербургского предпринимателя Бадри Шенгелии за организацию служебной проверки и возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников полиции, которые незаконно изъяли у последнего часы.

Сам Максименко категорически отрицает свою причастность к инкриминируемым преступлениям.

Максименко, а также его заместитель Александр Ламонов и бывший первый замглавы столичного главка СКР Денис Никандров были арестованы по делу о получении взятки за облегчение уголовного преследования Кочуйкова в июле 2016 года.

Ламонова, заключившего сделку со следствием, что подразумевает полное признание им вины, 26 июля Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии строгого режима со штрафом в 32 млн рублей и лишением звания полковника за получение одной взятки. Дело в отношении Никандрова, который так же, как и Ламонов, заключил сделку с правосудием, в настоящее время находится на рассмотрении Мосгорсуда.

В декабре 2017 года по коррупционному делу в отношении офицеров СКР был арестован экс-начальник следственного управления московского СК по Центральному административному округу Алексей Крамаренко, а в июле 2018-го - бывший руководитель столичного главка СКР Александр Дрыманов.