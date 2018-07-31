Здание аварийно-спасательного отряда частично обрушилось в нижегородском Дзержинске

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Обрушение стены административного здания произошло в городе Дзержинске Нижегородской области, никто не пострадал.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ сообщает во вторник, что инцидент произошел накануне на улице Бутлерова: во время проведения работ по усилению основания двухэтажного кирпичного здания 1957 года постройки произошло обрушение 1/4 части стены.

Данное помещение находится на балансе Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области, в здании располагается аварийно-спасательный отряд Дзержинска.

"Погибших и пострадавших нет", - сообщает пресс-служба.

В сообщении отмечается, что строительные работы проводила коммерческая фирма в рамках госконтракта.