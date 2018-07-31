Роспотребнадзор рассказал, как выбрать арбузы и дыни

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Признаками хорошего зрелого арбуза является его крупный размер, целостный покров, яркий и контрастный цвет корки, а светлое пятно на боку должно быть максимально желтым. Об этом сообщает пресс-служба петербургского Роспотребнадзора во вторник в связи с началом продаж бахчевых культур.

Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу, значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст.

"Мякоть - красная различных оттенков, семена вызревшие, черного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус", - говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендуют выбирать ни самый крупный, ни самый маленький: ягоды одной степени зрелости не слишком отличаются размерами. Перед тем, как разрезать плоды, необходимо тщательно их вымыть теплой водой с мылом, так как частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции.

Разрезанные арбузы и дыни стоит хранить только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть - можно получить пищевое отравление.

"Цвет мякоти "плохого" арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого; у "неправильного" арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками", - отмечают в пресс-службе.

Дыни

Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть и небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если твердая, то это признак того, что дыня незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит.

В Роспотребнадзоре напоминают, на санкционированном месте реализации бахчевых культур в наличии должен быть полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевых культур. У продавца должна быть на рабочем месте личная медицинская книжка, информация о юридическом лице, реализующем арбузы, вывеска с указанием времени работы, весы.

По правилам, место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом, храниться на специальных стеллажах, а не на земле навалом, в конце рабочего дня их должны убирать с улицы. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено - в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.