Пять фигурантов дела о пытках в ярославской колонии обжаловали арест

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Адвокаты пяти сотрудников ярославской исправительной колонии N1, арестованных по делу об избиении осужденного Евгения Макарова, подали апелляционные жалобы на их арест, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь ярославского областного суда Наталия Сарбунова.

"27 июля поступила жалоба от адвоката сотрудника колонии Ефремова, 30 июля - Драчева, Бровкина, Богданова и Цветкова", - сказала Сарбунова.

По ее словам,в течение трех дней с момента поступления документов суд определит дату рассмотрения апелляционных жалоб.

Всего по делу арестованы семь сотрудников ИК-1. Еще один подозреваемый - замначальника колонии по воспитательной работе Иван Калашников - отправлен под домашний арест.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видеозапись истязаний заключенного Евгения Макарова, которого 18 сотрудников колонии летом 2017 года долго избивали кулаками и дубинками. Публикация вызвала широкий общественный резонанс.

Центральный аппарат Следственного комитета расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.