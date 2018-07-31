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Журналист "АиФ" погиб, отправившись в Нижний Новгород в командировку

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Сотрудник дома "Аргументы и факты" Сергей Грачев, который приехал в Нижний Новгород в командировку и пропал 21 июля, найден погибшим, сообщается на странице нижегородской поисково-спасательной группы "Рысь" в соцсети вечером во вторник.

"Найден, погиб. Всем спасибо за помощь и распространение информации. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следственные органы Нижегородской области расследуют уголовное дело по факту безвестного исчезновения журналиста издательского дома "Аргументы и факты" Сергея Грачева, который приехал в Нижний Новгород в командировку.

21 июля Грачев вышел из гостиницы в центре города, после чего перестал выходить на связь. Поиски корреспондента вели следователи, полиция и волонтеры.

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Теги: Нижний Новгород
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