Прокуратура проверит информацию о голодовке убийцы Немцова в колонии

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура проверяет информацию о голодовке Заура Дадаева, отбывающего наказание за убийство политика Бориса Немцова, которую распространил в СМИ адвокат осужденного, посетив его в иркутской колонии.

"Информации об объявлении голодовки Дадаевым в прокуратуру не поступало", - сообщил "Интерфаксу" представитель иркутской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Он уточнил, что согласно закону в случае устного или письменного отказа заключенного от приема пищи колония должна направить в прокуратуру спецдонесение, однако по поводу этого осужденного такой документ не поступал.

"От самого Дадаева поступила жалоба на законность взыскания в виде водворения в штрафной изолятор (ШИЗО) 26 июля, однако в ней не было ни слова о голодовке", - отметил представитель прокуратуры. Кроме того, по его словам, есть сведения, что Дадаев в штрафном изоляторе ел пищу, которую ему приносили сотрудники колонии.

Ранее адвокат Дадаева Роза Магомедова сообщила агентству, что осужденный голодает уже 12 суток после того, как его поместили в штрафной изолятор из-за надуманных, по его мнению, нарушений внутреннего распорядка колонии.

Так, по словам адвоката, в середине июля Дадаев был помещен в ШИЗО из-за того, что около бани вместе с другим заключенным ждал третьего, который пошел проверять, есть ли там свободные места.

Она отметила, что Дадаев присоединился к другим заключенным, которые еще ранее объявили о голодовке по аналогичным причинам.

Она также отметила, что несколько дней назад в колонию приходил прокурор, которому Дадаев передал заявление о нарушении его прав. Защитник осужденного Магомедова направила руководству ИК-3 адвокатский запрос с просьбой сообщить ей о других нарушениях Дадаева.

Приговор за убийство

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года назначил Дадаеву, признанному присяжными виновным в осуществлении убийства Немцова, наказание в виде 20 лет колонии. Фигурантам, которых присяжные сочли соучастниками убийства, назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 11 до 19 лет. Также каждому был назначен штраф в 100 тысяч рублей.

10 октября 2017 года Верховный суд отменил назначенный осужденным штраф, в остальном признав приговор законным и обоснованным.

В настоящее время все осужденные отбывают наказания в различных исправительных колониях. Дадаев был этапирован в колонию строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов в Иркутске (ФКУ ИК-3).