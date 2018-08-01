Минюст РФ предложил увеличить срок давности по делам против коллекторов до трех лет

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ подготовило поправку в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), продлевающую до трех лет срок давности привлечения к ответственности коллекторов и других лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности.

Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов во вторник.

В настоящий момент в соответствии со статьей 4.5 КоАП коллекторов можно привлечь к административной ответственности не позднее трех месяцев с момента совершения правонарушения. Это приводит к тому, что за нарушения, выявленные в ходе плановых проверок (они проводятся не чаще одного раза в три года - ИФ), штрафы наложить нельзя из-за пропуска срока давности. "В результате этого снижается эффективность надзора и контроля [со стороны уполномоченной на это Федеральной службы судебных приставов] и нарушается принцип неотвратимости наказания за совершенное правонарушение", - говорится в пояснительной записке к документу.

Если законопроект Минюста будет принят, то срок давности для привлечения к административной ответственности коллекторов будет таким же, как за нарушения законодательства о политических партиях и о несостоятельности. Больший срок - шестилетний - предусмотрен только для привлечения к ответственности за нарушение законодательства о противодействии терроризму и коррупции.

Размеры штрафов за нарушение законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности установлены статьей 14.57 КоАП. Минимальное наказание по ней составляет 20 тысяч рублей, а максимальное - 2 млн рублей - установлено для юрлиц, которые ведут коллекторскую деятельность, но не включены в соответствующий реестр.