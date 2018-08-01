Генконсульство Великобритании в Петербурге официально закрыто

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Посольство Великобритании сообщило об официальном закрытии генконсультства этой страны в Санкт-Петербурге.

"Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге официально закрыто - мера, которая, к сожалению, была применена в отношении нас правительством России после их действий в Солсбери", - говорится в записи в твиттере британской дипмиссии.

"В понедельник флаг был спущен в присутствии первого и последнего генконсулов в Санкт-Петербурге", - отметило посольство.

Российская сторона распорядилась закрыть британское генконсульство в Санкт-Петербурге в качестве одной из ответных мер на высылку британскими властями нескольких российских дипломатов. Лондон предпринял этот шаг, утверждая, что российская сторона стояла за отравлением отца и дочери Скрипалей в британском городе Солсбери. Российская сторона эти обвинения категорически отвергла.

В середине апреля в дипмиссии сообщали, что МИД РФ предписал генконсульству Великобритании в Петербурге завершить работу до 1 августа. В диппредставительстве отмечали, что связанные с визами вопросы уже давно решаются через визовый центр в Петербурге, по остальным направлениям генконсульство продолжает работать.

17 марта МИД РФ заявило о высылке из страны 23 британских дипломатов и отзыве согласия на функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Такие меры стали ответом на обвинение РФ в причастности к инциденту с отправлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери и высылку Лондоном российских дипломатов.