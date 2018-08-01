С бывшего замначальника госпиталя им. Бурденко взыскали 40 млн рублей

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Суд взыскал 40 млн рублей с экс-заместителя начальника главного военного госпиталя имени Бурденко, осужденного за взятку и хищения три года назад, сообщили в Главной военной прокуратуре (ГВП) в среду.

"24 июля 2015 года бывший заместитель начальника ФГКУ "Главный военный клинический госпиталь имени академика Бурденко" Минобороны России Константин Панюшин осужден Московским гарнизонным военным судом за совершение должностного преступления при приемке услуг от частных охранных предприятий, что повлекло ущерб государству на сумму свыше 84,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается при этом, что изъятые у него в ходе предварительного следствия деньги в сумме около 44,8 млн рублей обращены в доход государства.

"В связи с этим военный прокурор гарнизона обратился в Московский гарнизонный военный суд с исковым заявлением о взыскании с осужденного оставшейся части причиненного государству ущерба в размере около 40 млн рублей. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме", - уточнили в ГВП.

Бывшие первый замначальника госпиталя К.Панюшин и замначальника Сергей Сидякин ранее были признаны судом виновными в получении части взятки почти в 4 млн рублей. Как установил суд, военные медики вымогали 50 млн рублей у одной из столичных компаний за заключение договора на охрану территории госпиталя. Панюшин получил 9 лет колонии строгого режима и штраф в 42,5 млн рублей, а Сидякин - 3 года лишения свободы и штраф в 2,3 млн рублей.