"Cоюзмультфильм" договорился с Успенским о правах на героев "Простоквашино"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Писатель и сценарист Эдуард Успенский согласился на предложение киностудии "Союзмультфильм" и предоставил ей исключительные права на использование оригинальных сценариев "Простоквашино", а также лицензию на товарные знаки с именами любимых героев этих мультфильмов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии.

"Киностудия "Союзмультфильм" и писатель Эдуард Успенский урегулировали спорную ситуацию и заключили сделку", - сказали в пресс-службе.

Согласно условиям сделки, автор предоставил "Союзмультфильму" право на использование оригинальных сценариев мультфильмов "Трое из Простоквашино, "Каникулы в Простоквашино", "Зима в Простоквашино", десяти ещё не экранизированных литературных историй из цикла "Простоквашино".

"А также исключительную лицензию на использование товарных знаков с именами и изображениями популярных героев и наименованием "Простоквашино", - добавили на киностудии.

При этом согласно условиям сделки, автор не может выдавать лицензии на использование этих произведений и товарных знаков другим лицам.

"С этого момента весь процесс лицензирования будет происходить через "Союзмульфильм", который обязался выплачивать автору роялти от получаемых от их использования доходов", - отметили в пресс-службе.

В 2017 году Успенский опубликовал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором сообщил, что киностудия снимает продолжение мультфильма о Простоквашино без его согласия. При этом он подчеркнул, что "никогда не отказывался от сотрудничества с "Союзмультфильмом", ни разу не судился с ним и готов был предоставить права на создание новых фильмов на любых разумных условиях".

К настоящему моменту вышло уже четыре эпизода нового "Простоквашино", которые можно посмотреть на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube, всего с 2018 по 2020 год планируется выпустить 30 серий.