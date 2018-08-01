Безработный петербуржец украл 275 тонн деталей железной дороги

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Безработный житель Петербурга стал фигурантом уголовного дела о краже 275 тонн соединительных деталей железнодорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по СЗФО в среду.

"Установлено, что 38-летний мужчина, действуя тайно, из корыстных побуждений в вечернее время суток совершал кражи соединительных деталей железнодорожного полотна на территории станции Красное Село Санкт-Петербурга. Выяснено, что горе-монтер при помощи гаечного ключа и лома демонтировал более 275 тонн металлических изделий", - говорится в сообщении транспортной полиции.

Во время одной из ночных вылазок мужчина был задержан.

"Следствием Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция по данной статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет", - добавляет МВД.