Под Серпуховом разбился самолет-амфибия

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Пилот разбившегося в Подмосковье самолета-амфибии не пострадал, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

"Пилот не пострадал, от госпитализации отказался. В самолете он находился один", - сказали в главке.

Со слов пилота, у самолета во время полета отказал правый двигатель.

Это второй случай падения легкомоторного самолета в Подмосковье за полторы недели. Так, 24 июля близ аэродрома Дракино разбился ZET-326, погибли два человека - летчик испытатель третьего класса и пилот-инструктор. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации).